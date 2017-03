Haigerloch 252 Kilometer für guten Zweck

Vom 12. bis 20. April, aufgeteilt in sieben Etappen und zwei Ruhetage, läuft der 22jährige um das Schwäbische Meer und absolviert dabei 252 Kilometer. Start ist in Konstanz, von dort geht es im Uhrzeigersinn Richtung Überlingen, Friedrichshafen, Lindau, Rorschach, Konstanz, Stein am Rhein und wieder zurück nach Konstanz.

Ziel dieser Aktion ist es Spenden für die Lebenshilfe Zollernalb zu sammeln, welche sich zum Ziel gesetzt hat, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und ohne Barrieren am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.

Für den begeisterten Läufer ist es nicht selbstverständlich, so gesund und ohne Einschränkungen auf die Welt gekommen zu sein und somit den Alltag selbst bestreiten zu können, ohne auf andere Menschen angewiesen zu sein, erklärt er gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Daher möchte für die, die nicht so viel Glück haben, etwas tun.