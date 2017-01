Haigerloch 2017 werden die positiven Aspekte vieler Entscheidungen spürbar

Haigerloch-Gruol. Das Jahr 2016 war in Gruol im weitesten Sinne eines mit politischen Entscheidungen, von denen die Bürger erst mit gewisser Verzögerung –­ nämlich in diesem Jahr – profitieren werden. So zumindest ließ sich der Jahresrückblick interpretieren, den Ortsvorsteher Otto Schneider am Donnerstag im Ortschaftsrat hielt.