Haigerloch 2016 ein straffes Programm absolviert

Wiget warf bei der Sitzung des Stettener Gemeinderats am Dienstag auch einen Blick in die Statistik. Stetten hat demnach 22 Einwohner dazugewonnen und kommt jetzt auf 1653 (2005: 1631).

Geburten gab es 14 (9), Zuzüge 126 (107). Dem stehen 100 Wegzüge (104) und 18 Sterbefälle (14) gegenüber.

Wiget erinnerte in seinem Jahresrückblick an den Abbruch der alten "Sonne" in der Ortsmitte, an die Bemühungen um das schnellere DSL. Sechs Monate habe der Sitzungssaal als Archiv gedient, das jetzt neu eingerichtet sei. Der Ortschaftsrat sei auf verschiedenen Ortsterminen unter anderem auf dem Friedhof, im Salzbergwerk und bei einem Waldbegang "gut unterwegs" gewesen.