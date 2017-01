Haigerloch 19 Prozent zu schnell

Insgesamt wurden 4592 Fahrzeuge gezählt, ortseinwärts fuhren 2199, in die andere Richtung 2393 Fahrzeuge. Pro Tag sind dies 732 Fahrzeuge. Davon wurden 599 im Zeitraum zwischen 6 bis 22 Uhr aufgezeichnet und 26 zwischen 22 bis 6 Uhr. Die durchschnittliche Fahrzeugfrequenz auf der Bahnhofstraße, so der Ortsvorsteher weiter, betrug 27 pro Stunde, die Maximalbelastung lag bei 83 Fahrzeuge in einer Stunde.

Von den 4592 Fahrzeugen überschritten 19 Prozent das Geschwindigkeitslimit von Tempo 50. 26 Prozent ortseinwärts und elf Prozent ortsauswärts. Die maximal gemessenen Geschwindigkeiten betrug ortseinwärts 77 Stundenkilometer und ortsauswärts 88 Stundenkilometer.