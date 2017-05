Haigerloch 19 Kisten vollgepackt mit Arbeit

Weil beim Regionalverband nach dessen eigenen Angaben bereits 800 Einwendungen per E-Mail oder Brief eingegangen waren, wurde die Zahl von 10 000 Stellungnahmen damit deutlich übertroffen Nicht mitgerechnet sind dabei die Stellungnahmen der so genannten Träger öffentlicher Belange.

Dirk Seidemann erklärte, dass jeder einzelne Einspruch als persönliche Willensäußerung der Bürger beachtet werde, alle Argumente würden fachlich und sachlich geprüft und dann der Regionalversammlung zur Beratung vorgelegt. Aus der Bearbeitung der jetzt eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen ergebe sich laut Seidemann auch die Zeitschiene für den weiteren Ablauf. Angesichts der Vielzahl der Einwendungen rechnet er aber nicht damit, dass das Verfahren vor Ende dieses Jahres abgeschlossen werden kann.

Die 9945 gesammelten Einwände stellen für die Bürgerinitiative "Gegenwind Hohenzollern" einen großen Erfolg, dar, denn die Mitglieder der Initiative hatten mit etwa 3- bis 4000 Einsprüchen gerechnet. Das jetzige Ergebnis hat ihre Erwartungen jedoch weit übertroffen. "Wir müssen dankbar sein, dass so viele Leute ihr Bürgerrecht wahr genommen haben", erklärt Gegenwind-Pressereferent Alexander Siedler gegenüber unserer Zeitung

Seit der Vorstellung des Teilregionalplans Windkraft durch den Regionalverband am 15. Februar in der Haigerlocher Witthau-Halle hat sich also viel getan. Kurze Zeit nach der öffentlichen Vorstellung hat sich in Haigerloch die Bürgerinitiative "Gegenwind Hohenzollern" gegründet. Ihr schlossen sich ziemlich schnell nicht nur Mitglieder aus Haigerloch an, sondern auch aus Rangendingen und inzwischen auch aus Grosselfingen.

Mit dem Sammeln möglichst vieler Einsprüche gegen die Ausweisung eines Vorranggebietes für Windkraft auf der "Hohwacht" zwischen Haigerloch, Grosselfingen und Rangendingen hat die Initiative nun zwar ein Etappenziel erreicht, sieht damit ihre Arbeit aber noch lange nicht als erledigt an. Noch am Dienstagabend gründete sich der Gegenwind als Verein, dessen Vorsitz sich Katharina Kaiser (Rangendingen) und Claudia Horn (Haigerloch) teilen. Man will sich auch noch um ein Mitglied aus Grosselfingen im Vorstand bemühen, im Gespräch soll eine Frau sein.

Nach Informationsabenden in Hart, Stetten und Rangendingen will die Bürgerinitiative laut Siedler entweder im Juni oder spätestens im Juli ­ auch einen Informationsabend für Bürger in Grosselfingen anbieten. Am Sonntag, 18. Juni, soll es zudem im Schützenhaus Stetten eine weiteren Informationsveranstaltung inklusive einer Begehung des Waldgebietes "Hohwacht" geben.