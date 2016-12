Haigerloch (tk). Für die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 im Gemeinderat hat es nicht mehr gereicht, dennoch wollte Stadtkämmerer Timo Müller am Dienstag den Gemeinderat nicht völlig im Dunkeln darüber lassen, wohin bei den künftigen Ausgaben der Stadt die Reise geht. Also präsentierte er im Gemeinderat eine Übersicht über das Investitionsprogramm zwischen 2017 und 2020. Dieses bringt allein für nächstes Jahr Investitionen von insgesamt 6,2 Millionen Euro. Ganz dicke Brocken sind dabei die Sanierung der Harter Turnhalle (rund eine Million Euro) oder auch die Umgestaltung der Schule in Bad Imnau zu einem Bürgerzentrum mit integriertem Kindergarten (520 000 Euro). Insgesamt plant die Stadt zwischen 2017 und 2020 Investitionen in der Größenordnung von knapp 18,2 Millionen Euro.