Haigerloch 18 der 29 Stadträte rufen Dienstaufsicht an

"Dienstliche und private Interessen vermischt"

Bürgermeister Heinrich Götz bestätigte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er vom Landratsamt über die Dienstaufsichtsbeschwerden informiert worden sei. Und gab sich reumütig. Zitat: "Ich ärgere mich einmal bezüglich der gerichtlich geltend gemachten Ansprüche auf Gegendarstellung gegenüber den Zeitungen über mich selbst, hier ›kopflos‹ agiert zu haben und nicht innegehalten zu haben, um meine Zuständigkeit zu prüfen. Ich ärgere mich auch über mich selbst, dass ich den Gemeinderat enttäuscht habe durch eine Missachtung der Wertgrenzen meiner Zuständigkeit."

Nachdem deutlich geworden sei, dass der Gemeinderat seinem Handeln nicht zustimme, sei für ihn klar gewesen, erklärt der Bürgermeister, die Stadt schadlos zu stellen und die Kosten des gerichtlichen Verfahrens persönlich zu tragen. Daher habe er alle bisher angefallenen Kosten an die Stadt beziehungsweise direkt ausgeglichen. Er sei auch bereit sämtliche weitere anfallenden Kosten zu tragen, so Götz

Für den seit 2007 amtierenden Haigerlocher Schultes war das Jahr 2016 insgesamt kein gutes. Erst hatte Götz wegen angeblich illegaler Ablagerung von mineralischem Müll auf der Erddeponie in Haigerloch die Verantwortungen übernehmen müssen. Zähneknirschend akzeptierte er einen Strafbefehl in Höhe von 7200 Euro, obwohl er sich nicht als Schuldigen in dieser Angelegenheit betrachtete.

Zwist mit Roland Trojan stand am Anfang

Dann geriet er wegen der Deponie in einen Zwist mit seinem Amtsvorgänger Roland Trojan. Götz, hatte eher beim ihm die Verantwortung für das Deponie-Dilemma gesehen, als bei sich selbst, schließlich lagerten Betonteile und Bauschutt schon Jahre vor seinem Amtsantritt auf dem Gelände nahe dem Seewäldle. Aussagen von Götz zur Causa Deponie stießen seinem Vorgänger sauer auf: Trojan stritt mit Götz öffentlich in einer Gemeinderatssitzung und legte zudem eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt ein.

Und weil Heinrich Götz mit der Berichterstattung in den lokalen Medien über ihn, Trojan und dessen Dienstaufsichtsbeschwerde nicht einverstanden war, verlangte er vor Gericht Gegendarstellungen. In alle drei Fällen unterlag Götz.

Gemeinderat will die Hauptsatzung ändern

Der Stein kam dadurch aber erst so richtig ins Rollen. Götz hatte die Rechstreite nämlich im Namen der Stadt geführt, ohne sich dafür die Legitimation des Gemeinderates eingeholt zu haben. Ähnliches hatte er zuvor in zwei anderen Fällen getan.

Am Dienstag missbilligten die CDU-Fraktion und die Vertreter der Sozial-Ökologischen Liste in einer gemeinsamen Erklärung das Verhalten des Bürgermeisters und kündigten an, in der nächsten Gemeinderatssitzung die Hauptsatzung zu ändern und damit Götz’ Handlungsspielraum einzuschränken.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat zudem Vorermittlungen wegen möglicher Untreue aufgenommen. Auf Bürgermeister Heinrich Götz könnte in nächster Zeit noch einiges zukommen.