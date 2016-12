Haigerloch 102 Kartenspieler wetteifern um Punkte

Schorpp durfte sich über 250 Euro Siegprämie freuen, Bisinger sicherte sich 100 Euro Preisgeld, und Bieger nahm 50 Euro mit nach Hause. Insgesamt hatten sich stolze 102 Kartenspieler an dem Turnier beteiligt, eine richtig gute Teilnehmerzahl, die deutlich über der des Vorjahres lag. So ging es an den vielen Tischen teils hoch her, und auch am Stammtisch hatten sich einige Harter niedergelassen, um zwischen den Feiertagen gemütlich ein Bier zu trinken und Bekannte zu treffen.

Im Mittelpunkt stand aber das Turnier mit Teilnehmern, die wieder aus nah und fern angereist waren. Leider, so bedauerte Michael Kessler vom SV Hart, habe die Teilnehmerzahl aus dem Raum Haigerloch zu wünschen übrig gelassen.

Dafür waren wieder Kartenspieler unter anderem aus den Bereichen Hechingen, Balingen, Rottenburg, Horb, Mössingen, Schramberg oder Reutlingen nach Hart gekommen, aber auch in Mötzingen, Albstadt, Winterlingen, Ammerbuch, Ehningen, Leinfelden-Echterdingen oder Filderstadt interessiert man sich anscheinend für diese Veranstaltung.