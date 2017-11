Haigerloch "100 Prozent und oft mehr geleistet"

Haigerloch-Stetten. Für Kontinuität in der Arbeit der Stettener Wehr ist aber weiterhin gesorgt, denn Pfeffers Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter Thomas Klingel an. Klingel kündigte denn auch an, "vielleicht an der einen oder anderen kleinen Stellschraube zu drehen", um die Feuerwehrarbeit weiter zu optimieren. Grundsätzlich wolle er aber die gute Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Die Feuerwehrmänner bat der neue Abteilungskommandant um "maximale Unterstützung", er selbst werde für sie immer ein offenes Ohr haben.

Als Dankeschön für die 15-jährige Amtszeit gab es nicht nur einen Essensgutschein für Rolf Pfeffer und seine Frau sowie eine wertvolle handgeschnitzte Floriansfigur aus Südtirol, sondern auch viele lobende Worte. Bürgermeister Heinrich Götz betonte die gute Zusammenarbeit auf sachlicher Ebene mit dem scheidenden Kommandanten. Gesamtwehrkommandant Robert Wenz bedauerte es ein wenig, dass Pfeffer aufhörte. Wenz: "Als Abteilungskommandant hat er immer 100 Prozent Leistung gebracht, wenn nicht noch mehr." Auch Ortsvorsteher Konrad Wiget bedankte sich und erinnerte daran, was man gemeinsam für die Abteilung Stetten auf den Weg gebracht habe.

Der so Gelobte selbst sprach von "einer schönen Zeit" und wünschte der neuen Führung "eine so motivierte Mannschaft wie ich sie immer hatte". Rolf Pfeffer war im November 1988 in die Feuerwehr eingetreten und übernahm peu à peu Verantwortung in der Abteilung, zunächst im Ausschuss, dann von 2001 bis 2004 als stellvertretender Abteilungskommandant. Seit 13. November 2004 leitete er die Feuerwehrabteilung dann als Kommandant. Zudem war er von 2008 bis 2015 Schriftführer in der Gesamtwehr.