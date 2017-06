Gutach "Wir haben Gutach nicht vergessen"

Gutach. Überthema des Treffens sei laut Regierungspräsidentin "Lebensqualität im ländlichen Raum". Bürgermeister Eckert erinnerte zunächst an den vergangenen Neubürgerempfang. Dort sei noch einmal deutlich geworden, wie viele Zuzüge Gutach verzeichnen könne.

Neue Baugebiete

Es könnten aber noch mehr sein, wenn es mehr Baugebiete gäbe, vorzugsweise auch mit der Möglichkeit mehrgeschossig zu bauen. Schäfer befürwortete die Möglichkeit des verdichteten Wohnens im Ländlichen Raum und lobte die Art und Weise mit der Gutach mit dem demografischen Wandel umginge. Es würde viel für junge Familien getan, andererseits aber auch dem Älterwerden der Bevölkerung mit vermehrten Möglichkeiten zu altersgerechtem Wohnen Rechnung getragen. Die neugeschaffene Seniorenwohnanlage würde gut angenommen. Eine gute Infrastruktur in Bezug auf Schulen, Kultur und Vereine sei vorhanden. Themen waren auch die Sanierung der Kirchenbrücke, die geplante neue Zufahrt im Bereich Sulzbach-Grub sowie das Baugebiet Hasemannweg und Alemoserhof. Die Planung in Bezug auf den Bahnübergang Gutach VIII, die Beseitung des schienengleichen Bahnübergangs, sei in den Planungen schon recht weit gediehen. Es seien Stellen ausgeschrieben, sobald diese besetzt seien, "gehen wir es an", so Schäfer. In Bezug auf die Radbrücke wollte sie keinen festen Termin nennen, ein Planungsfeststellungsverfahren sei nötig. Die Planung werde voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen sein. Bürgermeister Eckert zeigte sich erfreut, wie schnell die Erweiterung des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof verlaufe.