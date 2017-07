Gutach Wie geht es mit der Chorakademie weiter?

Wichtiges Thema bei der Versammlung war die Zukunft des Vereins: Im kommenden Jahr findet die Chorakademie zum 25. Mal statt. Dies möchten die Sänger mit einem großen Konzert feiern. Jedoch sei offen, wie es danach weiter gehen soll, berichtete Jürgen Bärmann unserer Zeitung.

"Die 25. Chorakademie ist ein guter Anlass, um unser Engagement aus Altersgründen zu beenden", erklärt er. "Es wird die letzte Chorakademie in dieser Art und Weise der organisatorischen und kulinarischen Gestaltung sein", sagte der Gutacher. Bärmann übernimmt jährlich die Organisation der Chorwoche, seine Ehefrau Hannelore kümmert sich um die kulinarische Verpflegung der Sänger.

Trotz intensiver Suche habe sich bisher niemand gefunden, der diese Arbeit übernehmen möchte, so Bärmann. Sollte Johannes Esser dem Verein auch weiterhin als künstlerischer Leiter zur Verfügung stehen, könnte die Akademie möglicherweise in einer anderen Form weitergeführt werden, bei der sich die Sänger beispielsweise selber um Unterkunft und Verpflegung kümmern würden, so Bärmann bei seinem Geschäftsbericht.

"Die Mitglieder haben die Entscheidung gut aufgenommen. Jetzt steht jedoch noch völlig offen, ob und wie der Chor weitermacht", berichtete Bärmann auf Anfrage unserer Zeitung. Die Akademie 2018 soll auf jeden Fall mit einem großen "Wandelkonzert" beendet werden. "Wir möchten zunächst wieder ein geistliches Konzert aufführen und anschließend in die Gutacher Festhalle gehen. Dort werden wird dann weltliche Musik singen", erklärte Bärmann. "Alle waren damit einverstanden", sagte er.

Die Gutacher Chorakademie ist ein Projektchor, der 1993 auf Initiative von Jürgen Bärmann und Rolf Prange gegründet wurde. Als musikalischer Leiter wurde der erfahrene Chorpädagoge Johannes Esser aus Düren gewonnen. Grundgedanke der Akademie ist, anspruchsvolle A-cappella-Musik, Kantaten und Oratorien innerhalb einer kurzen Probenzeit zu erarbeiten und dann aufzuführen. Einmal im Jahr kommen dafür 60 bis 80 Sänger aus ganz Deutschland zusammen, um im evangelischen Gemeindehaus in Gutach zu proben. Die Musik steht jedes Jahr unter einem anderen Thema. Zu ihrem 20-jährigen Bestehen führte die Akademie zum Beispiel Händels "Der Messias" auf.