Gutach Werbung neuer Mitglieder steht im Fokus

Als größte Aktion des vergangenen Jahrs bezeichnete Schmieder die "Hof-Hockede – Ein Käfer schwärmt aus", die von Beisitzer Mike Lauble in Erinnerung gerufen wurden. "Das Ziel ist, die Tracht und Tradition in Verbindung mit dem Bollenhut-Käfer bei den Gästen zu präsentieren", erklärte Lauble.

Außerdem solle die Truppe als Fotomotiv für die Gäste dienen. 2017 soll sich der voll besetzte Bollenhut-Käfer mit Trachtenträgerinnen und Trachtenträger am 8. Juni, 18. Juli und 16. August auf den Weg zu den Gästen machen.

Die gemeinsame Veranstaltung des Tourismusvereins mit der Trachtenkapelle und Fidelius Waldvogel sei so gelungen, dass es im kommenden Jahr eine ähnliche Veranstaltung in Verbindung mit dem Kurkonzert geben soll. "Allerdings nur, wenn sich jemand findet, der das finanzielle Risiko trägt", schränkte Lauble ein.

Isabell Schmieder stellte dann die Neuerungen für Kurgast-Ehrungen vor. Künftig wird als Aufenthalt gezählt, was mindestens fünf Übernachtungen sind. Damit sollen die Ehrungsintervalle deutlich entzerrt und wieder zu etwas Besonderem werden.

Schwarze Stofftasche mit rotem Bollenhut als Werbeträger

Die neuen Geschenke sind hochwertig, individuell und, wo möglich, von regionalen Anbietern.

Die schwarze Stofftasche mit dem Logo "Gutach – Heimat des Bollenhutes" wird künftig nicht nur Verpackung bei sämtlichen Gelegenheiten sein, sondern soll auch überregional ins Bewusstsein rufen, wo der Bollenhut ursprünglich herkommt.

Die neuen Werbeartikel der Gemeinde reichen vom Sauerkirschlikör und Kirschwasser über Vesperbretter bis hin zu Regenschirm, Rucksack und Taschenlampe. Diese sollen künftig auch zum Kauf angeboten werden.

Neu wird am 16. Februar ein überregionaler Infoabend zum Thema "Preiskalkulation für Gastgeber" sein, die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt angeboten wird. "Falls das Thema gut ankommt, werden wir die Reihe fortsetze"“, blickte Schmieder voraus.

Im kommenden Jahr findet die Fackelwanderung an Silvester wieder in Gutach statt, dieses Jahr ist sie in Hornberg. Wie in der vergangenen Hauptversammlung bereits angekündigt, gab Kassiererin Jutta Schmudlach ihren Posten an Stellvertreterin Stefanie Finke weiter.

Die Kassenprüfer Elfriede Moser und Bernd Brüstle wurden im Amt bestätigt.