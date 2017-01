Gutach "Von Gutachern für Gutacher"

Sie sprachen bereits an, dass die Stiftung von Gutachern für Gutacher gegründet wurde. Wen möchten Sie konkret unterstützen?

Gibt es da Grenzen?

Sie haben bereits das Stiftungskapital angesprochen. Wie genau finanziert sich die Bürgerstiftung Gutach?

Das Kapital das zunächst notwendig war, ist festgelegt. Das heißt, wir dürfen es nicht ausgeben und müssen es laut Satzung vermehren. Ausgeben dürfen wir die Zinsen, die wir erwirtschaften. Das ist momentan schwierig, da die Zinsen sehr niedrig sind. Und wir dürfen natürlich Spenden vereinnahmen und wieder für gemeinnützige Zwecke in Gutach ausgeben. Mit dem Stiftungskapital arbeiten wir, aber es muss auch unangerührt bleiben. Wichtig ist auch, dass der Förderer selber entscheiden kann, in welcher Form er spenden möchte: Er kann direkt einmalig, mehrfach oder für ein konkretes Projekt in den "Spendentopf" zahlen. Dieses Geld wird dann auch von der Bürgerstifftung ausgegeben. Möglich ist aber auch eine Spende für das Stiftungskapital. Dieses Geld ist dann langfristig angelegt und nur der erwirtschaftete Zins darf ausgegeben werden. So kann sich ein Spender über Jahrzehnte in Gutach verankern.

Sie betonten bereits, dass Sie als Gutacher wiederum Gutacher unterstützen möchten. Sind in der Bürgerstiftung ausschließlich Einwohner Gutachs?

Also teilnehmen darf natürlich jeder. Einbringen kann man sich von überall, die Ausgaben dürfen nur für Gutacher gemacht werden.

Wie unterscheiden sich Vorstand und Kuratorium voneinander?

Welche Pläne und Ziele haben Sie für 2017?

Die Fragen stellte Lena Stangenberg

Vorstand: Jochen Schöndelmaier (Vorsitzender), Rolf Schondelmaier (stellvertretender Vorsitzender) und Hermann Blum

Kuratorium: Siegfried Eckert (Vorsitzender), Christa Eichin (stellvertretende Vorsitzende), Martin Heinzmann, Thomas Albrecht, Hans-Jürgen Brüstle, Florian Künstle, Ingried Schneider, Magdalena Dickreiter, Hanne Neumeister, und Ursula Winkler-Schepers

Die Bürgerstiftung ist im Internet auf www.buergerstiftung-gutach.de vertreten.

Kontakt kann auch über das Bürgermeisteramt Gutach, Telefon 07833/9 38 80, oder per E-Mail an info@ buergerstiftung-gutach.de aufgenommen werden.