Gutach Vom Warten auf den Frieden

Gutach. Es ist ein Sommerabend beim Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Auf einer kleine Bühne stehen lediglich einige Stühle. Links und rechts ist die Bühne umrahmt von einfachen Containern. Im Hintergrund liegt die malerische Landschaft des Gutachtals, kurz nach Sonnenuntergang.

Vogtsbauernhof und Gutachtal bieten malerische Kulisse

Plötzlich schallt ein markerschütternder Schrei durch die Schwarzwald-Idylle. Eine Frau liegt schluchzend auf dem Boden, nachdem ihr Sohn ihr erzählt hat, dass er nach Deutschland gehen möchte. Denn in seinem Heimatland Syrien herrscht Krieg. Er träumt vom friedlichen Leben in der Bundesrepublik, begibt sich mit jungen Menschen auf ein Flüchtlingsboot, dass ihn nach Europa bringt. Gemeinsam warten sie auf die Ankunft an der griechischen Küste, die Fahrt über den Balkan nach Österreich, die Reise nach Deutschland. Dort angekommen hört das Warten nicht auf.