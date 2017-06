Gutach Vom Leben der betrübten Herzen

Gutach. Bereits zum 24. Mal waren Sänger aus ganz Deutschland zu Gast in Gutach, um innerhalb von kurzer Zeit als Projektchor, die Gutacher Chorakademie, aufzutreten. In diesem Jahr widmete sich das Ensemble unter der Leitung von Johannes Essner passend zum Reformationsjahr 2017 dem Thema "Luther-Lieder in Vertonungen aus dem Barock bis zur Gegenwart". Neben dem Chorgesang befasste sich auch ein Streicherquintett mit der 500. Wiederkehrs des Thesenanschlags von Martin Luther (1483 bis 1546).

Das Konzert gab einen kurzweiligen Eindruck von Liedern, die auf den Reformator Luther zurückgehen, und von verschiedenen Komponist aufgegriffen und neu vertont wurden. Mit Johannes Brahms’ "Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen" (op. 74, No. 1) bekamen die Zuhörer gleich ein Gefühl für das Zusammenwirken des Chors: Aufmerksame und konzentrierte Sänger, die anspruchsvolle Werke auf hohem Niveau aufführten und auf ihren Chorleiter Essner eingingen. Dieser hatte mit den Frauen und Männern die mehrstimmige Musik in kurzer Zeit einstudiert hatte. Die Chemie zwischen Sängern und Chorleiter stimmte.

Die Musikauswahl war vielfältig. So sangen Frauen- und Männerstimmen gemeinsam "Ein feste Burg ist unser Gott" von Georg Philipp Telemann oder das Lutherlied "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" in der Version von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dabei zeigten sie , wie sie als Klangkörper Dynamik und Artikulation beherrschten.