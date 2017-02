Gutach Viele Vorgaben in die Tat umgesetzt

Die Auszeichnung ist laut Eckert daher eine Bestätigung dafür, dass "wir keine Lippenbekenntnisse abgegeben, sondern viele Vorgaben in die Tat umgesetzt haben." Auf den Lorbeeren will sich die Gemeinde aber nicht ausruhen. Es stehen nämlich noch einige Themen an, die umgesetzt werden sollen. Beispielsweise der Bau einer E-Mobil-Tankstelle, die Anschaffung eines E-Mobils für den Hausmeister, zudem die Erstellung eines neuen Wasserkraftwerks und die Untersuchung kommunaler Gebäude auf Baualter, Sanierungszustand und mögliche Energie- und Einsparpotenziale und die anschließende Sanierung.

Die Erneuerung des Schuldachs der Gutacher Hasemann-Schule ist bereits beschlossene Sache. Geplant ist auf dem Dach dann auch eine Fhotovoltaikanlage. Schon länger Thema im Gemeinderat ist die geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel. Dies könnte in diesem Jahr erfolgen. Zu den Gratulanten am Donnerstag gehörte auch Sandra Boser. "Die Auszeichnung bildet eine großartige Anerkennung für die Anstrengungen Gutachs im Bereich Klimaschutz", sagte die Grüne Landtagsabgeordnete.

Neben dem Preis hat Eckert in Sachen Wasserwehr weitere gute Neuigkeiten von Friedrichshafen nach Gutach mitgebracht.

In einem persönlichen Gespräch mit Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller hat ihm dieser signalisiert, dass inzwischen einige Vorschriften zugunsten von Wasserwehren gelockert worden seien.

"Ich hab mir dann gleich die entsprechenden Ansprechpartner im Ministerium geben lassen, dass ich da mal nachhake", so Eckert.

