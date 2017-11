Gutach Vereinsvertreter legen 180 Termine fest

Gutach. Eines vorweg, 2018 steht kein größeres Jubiläum an. Mit dem traditionellen Neujahrshock des Schwarzwaldvereins auf dem Farrenkopf am 1. Januar beginnen die Aktivitäten und enden am 31. Dezember mit dem Silvesterlauf des TuS Gutach mit dem TV Hornberg. Dazwischen liegen 180 Veranstaltungen, Angebote und Ereignisse. Vereinssprecher Werner Hillman, Bürgermeister Siegfried Eckert und Geschäftsführerin Margit Langer trugen die Termine vor. Jeder Anwesende hatte die Vorschläge in einer Übersicht vorliegen. Ergänzungen konnten angezeigt werden und wo es Anhäufungen oder Verschiebungen von Terminen gab, wurden diese in kameradschaftlichem Einvernehmen geregelt.

In Gutach steht bekanntermaßen der Sport an oberster Stelle. Das Großereignis ist zweifelsohne die Sportwoche des TuS vom 30. Mai bis 4. Juni 2018. Auf internationalem Parkett präsentierten sich in den vergangenen Jahren und auch 2018 die großen Talente und Asse des Radsportvereins.

Den kulturellen Bereich bedienen die Trachtenkapelle mit der Trachtengruppe, das Akkordeonorchester, der Gesangverein und die Chorakademie. Auch der Kunstverein tritt mit Ausstellungen an die Öffentlichkeit, ebenso die Hobbykünstler.