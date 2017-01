Gutach Traditioneller Neujahrshock auf dem Farrenkopf

Schon am frühen Vormittag seien beste Voraussetzungen gegeben gewesen, schreibt Werner Blum in der Pressemitteilung. Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Gutach freut sich über den strahlenden Sonnenschein an Neujahr. Denn so seien schon beim offiziellen Beginn um 11.30 Uhr annähernd 100 Wanderfreunde aus nah und fern auf Gutachs Hausberg, dem Farrenkopf, angekommen. "Mathias und Marcel Paffendorf waren darauf vorbereitet und so konnten die zahlreichen Wanderer mit selbst gemachtem Glühwein und heißem Schinken versorgt werden", schreibt Blum.

Der Neujahrshock fand demnach zum 25. Mal statt. "Bis zum frühen Nachmittag werden es um die 300 Besucher gewesen sein", zieht Blum Bilanz. 40 Kilogramm Schinken und 120 Liter Glühwein wurden an die Wanderer ausgegeben.

Blum ließ es sich nicht nehmen, die Anwesenden zu begrüßen und ihnen ein glückliches sowie erfolgreiches Wanderjahr 2017 zu wünschen. Er nutzte die Gelegenheit, um das neue Wanderprogramm vorzustellen und an die Anwesenden zu verteilen.