Gutach Texte mit Esprit, Wortwitz und Ironie

Als er das Brot daraufhin vor Schreck fallen lässt, hüpft es wie ein Gummiball. Thomas Hafen macht kurzerhand aus einer Bäckerei einen Literaturzirkel. Der nicht genau lesbare Einkaufszettel lässt dabei sehr viele Interpretationsmöglichkeiten zu.

Die hinter ihm wartenden Kunden tragen zur Textinterpretation eifrig bei. Heißt das eine Wort Krapfen, Karpfen oder etwa Kalbsschnitzel? Nur ein Anruf bei der Schreiberin des Zettels bringt endlich die Lösung.

Erlebnisse aus dem Schulalltag werden von Metzler – einem ehemaligen Lehrer – witzig wiedergegeben. Helikoptermamis, die ihre Wattebauschkinder auf die vielfältigste Art und Weise beschützen und bewachen, werden zum Beispiel beschrieben.

Da gibt es Transporthubschrauber, welche die Feuerwehrzufahrt der Schule blockieren, da die Kinder am liebsten direkt an ihren Platz in die Klasse gebracht werden sollen.

Es gibt auch Rettungshubschrauber, die das Vesperbrot nachliefern, oder Kampfhubschrauber, die sich in die kleinste Rangelei einmischen. Von Thomas Hafen gab es noch eine ganz neue Geschichte. Sie steht noch nicht im Buch, denn er hat sie erst in der Nacht vor der Lesung geschrieben.

Was machen zwei Schwestern, die nur in Begleitung eines Erwachsenen in das Konzert ihrer angebeteten Band dürfen? Sie schenken ihrem Vater eine Karte für das Konzert und haben somit auch noch einen Taxifahrer. Der Vater ist am Ende jedenfalls überrascht vom Geschmack der Töchter.

Hoffentlich kann man diese Geschichte einmal in einem dritten Buch der beiden lesen. Hafen und Metzler beschreiben auch die Besuche bei Veganern oder im Möbelhaus und viele weitere Alltagserlebnisse. Das Ganze ist auch immer mit einer guten Portion Selbstironie geschrieben.

Einen besinnlichen musiklaischen Kontrapunkt zu den witzigen Texten setzte immer wieder Cindy Blum. Die Sängerin interpretierte gefühlvoll Texte von Thomas Hafen. Die Musik zu diesen Texten hat die Gutacherin selbst komponiert. Titel waren zum Beispiel "Dein Herz ist eine Reise wert" oder "Das Kind, das ich war".

Mit ihrer wunderschönen Stimme verzauberte sie die Zuhörer. Am Nachmittag bestand dann noch ein letztes Mal die Möglichkeit, die Gedächtnisausstellung Paul Falk, Inge Ringwald und Friedrich Weis anzusehen.

Weitere Informationen: Das Buch von Alfred Metzler und Thomas Hafen heißt "Zwei Weiter" und ist im Selbstverlag erschienen. Es in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich.