Gutach Tägliche Aktionen in den Herbstferien

Gutach. Kurz vor Saisonschluss bietet das das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach noch einmal ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder an. In den Herbstferien in Baden-Württemberg, vom 29. Oktober bis zum 5. November, warten täglich Mitmachprogramme auf die kleinen Museumsgäste.