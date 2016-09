Gutach Spatenstich von oben

Gutach. "Hier beginnt heute eine neue Ära", freute sich Thomas Hafen, wissenschaftlicher Leiter des Museums, bereits vor der Veranstaltung. Denn bislang stellen die Höfe, die auf dem Gelände des Museums vereint sind, die Bauweise und Lebenswelt im mittleren und südlichen Schwarzwald dar. Mit der Umsetzung des "Effringer Schlössle" wird nun ein Augenmerk auf die Bauten des nördlichen Schwarzwalds gelegt.

Die Zusammenarbeit mit der Firma JaKo Baudenkmalpflege, die das Gebäude in Effringen ab- und in einem ersten Schritt in Balingen wieder aufgebaut hatte, sei reibungslos verlaufen, berichtete Hafen. Auch Landrat Frank Scherer lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit der Firma.

Scherer erklärte, dass das "Effringer Schlössle", das 1406 gebaut wurde, eines der ältesten Gebäude in einem deutschen Freilichtmuseum ist. Genutzt wurde es bis 1972 – das ist auch der Zustand, in dem die Wohnräume schlussendlich ausgestattet werden sollen. Denn mit dem "Effringer Schlössle", das als erstes von drei Gebäuden in den nächsten Jahren in Gutach aufgebaut werden soll, nimmt das Museum das Leben im Schwarzwald in der Gegenwart in den Blick. Als großes Glück bezeichnete der Landrat, dass Zeitzeugen in diesem Fall darüber berichten könnten, wie das Haus eingerichtet war. Dem Wunsch, der weitere Bau möge gut gelingen, schloss Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert sich in seinem Grußwort an.