Gutach "Sonnig, ruhig und zentrumsnah"

"Betreutes Wohnen als zukunftsweisende Wohnform und Alternative zum Seniorenwohnheim richtet sich nach dem Bedarf in der Gemeinde Gutach. Die Lage ist am Ortskern und trotzdem hat man das Gefühl, mitten in der Natur zu sein."

Doch alles Aufgezählte sei nur die Hälfte des Projekts, lediglich die Hardware. Mit dem Dienstleister „"adamo" (Ambulanter Dienst am Menschen–Ortenau) sei die ebenso wichtige Betreuung gewährleistet, innerhalb der Wohnanlage seien alle notwendigen Vorausstetzungen geschaffen worden.

Dietmar Haas sprach als Leiter des Hausacher Seniorenzentrums "Am Schlossberg" von seinen langjährigen Erfahrungen. "Es besteht eine erhöhte Nachfrage durch eine sensibilisierte Bevölkerung, die sich schon vor dem Ruhestand über barrierefreies Wohnen informiert", sagte Haas.

Gutach habe vorausblickend gebaut, die Attraktivität der Wohnanlage werde durch den Betreuungsdienst gesteigert. Brigitte Wolber sah das als Pflegedienstleiterin bei "adamo" ähnlich und gewährte einen kurzen Einblick ins Leistungsspektrum.

Nach dem Motto: "Gut versorgt vor Ort – und alles aus einer Hand" werde der Betreuungsdienst zur Verfügung stehen. Pfarrer Mirko Diepen begrüßte schließlich seinen neuen Nachbarinnen und Nachbarn im Langenbacher Weg und stellte die Seniorenwohnanlage unter Gottes Segen.

Eine Abordnung des Gutacher Akkordeonorchesters umrahmte die Feier musikalisch.