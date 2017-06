Gutach So fördert Adonia Jugendliche

Der Verein: Adonia ist ein Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und sucht und schult die mehr als 600 Ehrenamtlichen, die Freizeiten durchführen, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Adonia ist ein freies Werk, das mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet. Die Arbeit wird finanziert durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten.

Die Musicalcamps: 2001 wurde zum ersten Mal ein Musicalcamp durchgeführt. 2017 nehmen bereits mehr als 3500 Kinder und Jugendliche an einem der 54 Camps teil. Neben den Projekten für Teens (12 bis 19 Jahre) werden auch Juniorcamps (für 9-12-jährige Kinder) angeboten. Weitere Informationen und Konzertdaten gibt es auf www.adonia.de, unter Telefon 0721/56 00 99 10 oder per E-Mai an info@adonia.de.

Gutach. Die Mitwirkenden sind Jugendliche, die zuvor an einem viertägigen Musicalcamp des Karlsruher Vereins Adonia (siehe Infokasten) teilgenommen haben. Vorab haben die Künstler die Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben erhalten. Beim Musicalcamp übten die Zwölf- bis 19-Jährigen laut einer Mitteilung unter der Betreuung von geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm ein.