Gutach Seife im Schafspelz und Gru-Bären

Lohnenswerter Rundgang

Ein Rundgang durch die Ausstellung lohnte sich, von dekorativen Holz- und Metallarbeiten im Foyer über kreative Handarbeiten und handwerkliche Arbeiten in Ton, Glas und Holz bis hin zu Perlenschmuck und Fotografien gab es viel zu entdecken.

Im Gespräch mit den Ausstellern wurden gerne Hintergründe erklärt und Einblicke in die Anfertigung gewährt. So hat sich die Gutacherin Anita Bruder beispielsweise auf Seifen spezialisiert, die sie mittlerweile in Filz aus Schafwolle verpackt. Damit ist der Badeschwamm quasi integriert, nach der Benutzung würde die Wolle wieder einwandfrei trocknen. Als Verkaufsschlager erweise sich derzeit die Filzseife mit Bollenhut-Motiv.

Johanna Schwidergall hatte selbst genähte Taschen im Angebot, die sie zugunsten eines Kindergartens im ugandischen Mityana verkaufte. "Dort werden in erster Linie Kinder von Alleinerziehenden betreut, die Hälfte der 120 Kinder ist mit dem HI-Virus infiziert", erklärt die Gutacherin. Gleich daneben hatte Sabine Gruber aus Lahr ihre "charaktergeprüften Gru-Bären" ausgestellt, die zugunsten von ruandischen Straßenkindern verkauft wurden. "Ich habe ein Jahr in Ruanda gelebt und habe mir die Unterstützung der Kinder zur Aufgabe gemacht", erklärt sie ihr Engagement.

Gutacher Motive

Ganz anders dagegen die Fotogrußkarten von Helga Aberle, die ihre langjährige Erfahrung als Angestellte eines Fotografen in ihrer Freizeit umsetzt. "Die Motive sind weitestgehend aus Gutach", erzählt sie über ihre Landschafts- und Pflanzen-Makro-Aufnahmen. Die eingefügten Texte würden weitestgehend aus der eigenen Feder stammen. Bücher in Hülle und Fülle gab es am Stand des Fördervereins Gutacher Kinder, die zugunsten des geplanten Spielplatzes beim Gasthaus "Hirsch" gegen einen Spendenbeitrag abgegeben wurden.

Martina Zwick lud als Vorsitzende der Gutacher Hobbykünstler für kommenden Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr zur Krippenöffnung im Kurpark ein. Musikalisch umrahmt von den Jungmusikern der Trachtenkapelle, wird die Veranstaltung durch die Hobbykünstler bewirtet.