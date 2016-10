Wenige Tage vor dem Saisonende hat das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach für Dienstag, 1. November, ein Feiertagsprogramm vorbereitet. Gutach. Passend zur kalten Jahreszeit wird in der Rauchküche traditionell Schwarze Supp‘ zubereitet. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher die nach altem Rezept gekochte, wärmende Suppe in der beheizten Stube des Falkenhofs verköstigen. Während der Herbstferien dürfen sich die Kinder im Vogtsbauernhof auf tägliche Mitmachaktionen freuen. Anlässlich des Feiertags Allerheiligen steht zwischen 11 und 16 Uhr Kerzenziehen auf dem Programm. Mit Unterstützung des museumspädagogischen Teams kann jeder Teilnehmer ein Licht für die dunkle Jahreszeit mit nach Hause nehmen. Verschiedene Handwerksvorführungen runden den Tag ab. Von 11 bis 17 Uhr zeigen die Strohschuhmacher und der Wellenbinder ihr Können.