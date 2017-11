Gutach Schnelles Internet ab Mitte Dezember

So lautet der aktuelle Stand zum Breitbandausbau, den Regio-Manager Christopher Beußel bei der Gutacher Einwohnerversammlung am Mittwoch vorstellte. Eine weitere Standortsicherung ist am Hohweg geplant. Nähere Informationen dazu wird es laut Beußel in zwei bis drei Monaten geben. Spätestens zum Frühjahr soll außerdem die Einrichtung von mobiler Internetnutzung, einem sogenannten W-Lan-Hotspot, im Kurpark erfolgen.

Es sei ihm bewusst, dass die Telekom so manchem den Blutdruck hochtreibe: "Fakt ist, dass die Internetgeschwindigkeit generell von der Entfernung zum nächsten Netzknoten abhängt." Laut den Ausführungen Beußels beträgt die Bandbreite im Umkreis von rund einem halben Kilometer zum nächsten Verteiler noch 100 Mbit, sinkt auf 25 bis 50 Mbit bei einer Distanz von einem Kilometer und bei 1500 Metern ist noch mit 16 Mbit zu rechnen.

Seine Erläuterungen zu den Übertragungsmedien Kupfer und Glasfaserverbindungen stießen in der Versammlung nicht nur auf Gegenliebe. Ein Bürger meinte, die Telekom solle Glasfaser auch drei bis vier Kilometer vor der Endstelle verlegen: "Kupfer ist nicht mehr up to Date." Auch der Hinweis Beußels, dass die Telekom ihr aus Kupferleitungen bestehendes Endkundennetz durch Vectoring erweitert und in Neubaugebieten FTTH (Glasfaser bis nach Hause) anbietet, konnte den Bürger nicht überzeugen. "Ich will gescheites Internet aber nicht nur für mich, sondern für alle", meinte der Bürger, der für seine Ansicht mit Beifall bedacht wurde.