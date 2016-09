Gutach Schießen Jäger zu wenig Wildschweine?

Immer mehr Wildschweine sind im Kinzigtal unterwegs. "Die Vermehrungsrate des Schwarzwilds hat in den vergangenen 15 Jahren exorbitant zugenommen", berichtet Hans-Jürgen Schneider, Kreisjägermeister der Vereinigung Kinzigtal und Bezirksjägermeister für Freiburg.

Aber nicht nur im heimischen Revier, sondern auch in Baden-Württemberg, Deutschland und in ganz Europa sei die "Schwarzkittel"-Population um sage und schreibe 300 Prozent gestiegen, so Schneider – und das bereite Probleme in Landwirtschaft und Straßenverkehr. Zudem nehme die Gefahr des Ausbruchs von Tierseuchen zu. Mittlerweile würden die Wildschweine sogar bis in städtische Gebiete vordringen. "Gegen diese Vermehrungsrate kommen wir mit jagdlichen Mitteln nicht mehr an", weiß Schneider. Es gebe in der Bevölkerung Vorwürfe, dass Jäger zu wenig schießen und die Tiere zu viel füttern würden. "Das stimmt aber nicht", betont Schneider.

Das Gegenteil sei der Fall: Davon geht das Institut für Wildtierkunde und Ökologie (Fiwi) der Veterinärmedizinischen Universität Wien aus. Ein Forschungsteam um Sebastian Vetter veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Studie. Demnach spiele der Klimawandel eine entscheidende Rolle bei der zahlenmäßigen Zunahme des Schwarzwilds.