Gutach Rabe wacht über duftenden Beete

Überall gibt es kleine Dekofiguren aus Keramik, Holz oder Metall. Im Rosenbeet sind beispielsweise rote Blüten aus Keramik so geschickt platziert, dass sie erst auf den dritten Blick zu erkennen sind. Glück bringt mit Sicherheit ein vierblättriges Kleeblatt, das Heinzmann aus Hufeisen selbst geschmiedet hat.

Ein Hund aus Keramik und ein schwarzer Rabe aus Metall wachen über den Garten. Zwei Enten watscheln über eine Brücke und eine Ziege aus Metall guckt hinter einer gelben Polsterstaude hervor. eine Keramikschnecke frisst sicherlich keine Löcher in die Blätter und ein kleiner Vogel aus Keramik ruht sich aus.

In einer Zinkwanne schwimmen Seerosen und ein altes Fahrrad ist mit Blumen geschmückt. Ein Riese scheint Fußabdrücke aus Stein hinterlassen zu haben.

Ganz verschiedene Sitzplätze haben Heinzmanns geschaffen. Sie verleiten einen dazu, sitzen zu bleiben und den Garten zu genießen. Bei schönem Wetter gibt es sonnige und schattige Plätze zur freien Wahl.

Woher nehmen die beiden die vielen Ideen? "Wir kennen sicherlich schon hundert Gärten in der Ortenau und im Landkreis Emmendingen", sagt Hans Heinzmann. Oft machen die beiden Touren und sehen sich Gärten oder Gärtnereien an. Es sei ein schönes, aber anstrengendes Hobby, sagt Friedhilde Heinzmann. Hans Heinzmann hat einen handwerklichen Beruf ausgeübt, die meisten Ideen setzt er selber in die Realität um. Er hat auch noch viel im eigenen Wald zutun.

Am Samstag haben die beiden auch viele Tipps an ihre Besucher weitergeben können. Sie wissen mittlerweile sehr gut, welche Ansprüche bestimmte Pflanzen haben oder welche Gärtnerei sich auf bestimmte Sorten spezialisiert hat. Aus ihrem Pflanzenkindergarten haben die beiden einige junge Exemplare an Interessierte abgegeben.

Ein maßangefertigter, sechseckiger Holzpavillon ist das nächste Projekt im Garten. Er wurde nach Hans Heinzmanns Angaben hergestellt und wartet inzwischen auf dem Speicher darauf, aufgebaut zu werden. Vielleicht ist er im kommenden Jahr hinter der geöffneten Gartentür zu bewundern.