Gutach Noch unterstützen Aushilfen den Betrieb

Für die Eröffnung hat Andreas Phillipps alles an Personal rekrutiert "was Beine hat". Der Bruder seiner Mutter, Rolf Abel, reiste an und auch Freunde halfen mit. Die Personalsuche sei noch ein Problem, meinte Phillipps, der für den Abend zwei Studenten aus Furtwangen engagierte. Robert und Markus machen ihre Sache gut, aber das Hotel benötige Stammpersonal.

Hotel benötigt Stammpersonal

In der Küche war Pflegesohn Marcel "Michel" Papel mit Aushilfskräften am Herumwirbeln. Er managte die Pfingstfeiertage mit Iris Phillipps der Mutter des Hoteliers, denn die Hälfte der Belegschaft fuhr schon am Samstag wieder Richtung Norden.

Mit von der Partie bei den 700 Kilometerfahrten ist immer auch Dogge "Milow", der im Hintergrund über die "Einzelhaft" am Eröffnungsabend protestierte. Im niedersächsischen Landkreis Uelzen wird der Landgasthof "Puck" noch betrieben, zumindest bis in Gutach alles rund läuft.

"Wir können noch nicht ganz so fahren wie geplant,", meint der Hotelier. Es werde noch auf die Freigabe des Brandschutzes gewartet. Spätestens im Herbst hofft er, läuft alles wie vorgesehen. Erste Buchungen für den Juni liegen vor und ein Zimmermädchen sei gefunden. Die ersten sechs von 21 Zimmer sind laut Phillipps bezugsfertig und der Rest soll bis Ende des Sommers folgen. Vorerst wird der Restaurantbetrieb mit einer kleinen Speisekarte am Wochenende und an Feiertagen laufen.