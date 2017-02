Gutach Neuer Vorstand mit bekannten Gesichtern

Gutach. In der Kasse hinterließ das eigenfinanzierte Konzert ein kleines Minus, das der Verein aber aus dem Vermögen abgedeckt werden konnte. Ein weiteres Chorjahr mit gerne wahrgenommenen Auftrittsverpflichtungen will allerdings auch "gesungen" sein und so stellte Chorleiterin Inessa Schwidder ihren Sängerinnen und ihrem Notenwart unumwunden die Frage, ob denn neben der Lust und der Begeisterung auch noch die Kraft für ein weiteres Gesangsjahr vorhanden sei. Dies wurde einhellig bejaht und in den Tätigkeitsberichten zeigte sich wenig später, dass dies beileibe kein Lippenbekenntnis darstellt.

Fünf Stimmen verpassten keine einzige der 17 Chorproben; Christa Volz, Marianne Heizmann, Siegfried Kienzler, Irmgard Panzer, Erna Wälde. Auch die übrigen Sängerinnen besuchten so fleißig die Proben, dass unter dem Strich eine Anwesenheitsquote von 82 Prozent erreicht werden konnte.

Singen im Chor hat immer noch eine gesellschaftliche Relevanz. Dennoch gehen die Stimmen aus. In einigen Gemeinden im Kinzigtal haben die Gesangsvereine den Chorbetrieb eingestellt und sich wenige Jahre später aufgelöst. Die Gutacher Eintracht 1876 stemmt sich weiter vehement gegen dieses Schicksal, Bürgermeister Siegfried Eckert und Vereinssprecher Werner Hillmann wurden denn auch nicht müde, die Bedeutung des Gesangvereins für die Gutachter Dorfgemeinschaft hervorzuheben. Zig ehrenamtliche Arbeitsstunden würden geleistet, der Bürgerkaffee im Gemeindehaus sei zu einer festen Institution geworden – insgesamt eine positive Entwicklung, die man vor einigen Jahren für den ältesten Gutacher Verein nicht vorherzusagen wagte. Mit der 2013 eingerichteten und gut gepflegten Homepage sei der Verein im Internet präsent und auch intern funktioniere er trotz dünner Personaldecke weiterhin gut.