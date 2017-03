Gutach "Lebenslanges Lernen ist wichtig"

Gutach. Vorsitzende Bärbel Wöhrle erinnerte am Freitagabend in ihrem Bericht zunächst an die insgesamt 61 Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Bis zum aktuellen Zeitpunkt hatte der Verein außerdem acht Neuzugänge zu verzeichnen sowie einen Austritt aus Altersgründen und ein Mitglied verstarb.

Insgesamt gibt es demnach momentan 143 Landfrauen. "Ein Dorf ohne Landfrauen ist wie eine Rose ohne Duft", meinte die Präsidentin des Landfrauenverbands in ihren Grußworten und lobte die Ortsgruppe als "lebendigen, attraktiven Verein".

"Bei allem, was ihr tut, ist die Lust, Landfrau zu sein, deutlich zu spüren", sagte sie. Diese sei 1992 auch der Auslöser gewesen, dass einige Frauen sich zusammentaten, um den Gutacher Verein zu gründen. Bis heute hätten sich drei Schwerpunkte ihrer Arbeit herauskristallisiert: Lebenslanges Lernen in der Form von Weiterbildung, ehrenamtliches Engagement und politische Interessenvertretung.