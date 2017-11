Gutach Lärm beeinträchtigt Lebensqualität

Die Einbindung der Bürger in das Prozedere ist auch Bürgermeister Siegfried Eckert sehr wichtig. "Mehr als einmal sind wegen der hohen Lärmfrequenz Bürger auf die Verwaltung zugekommen", so Eckert. Es spiele in die Karten, dass ein Lärmaktionsplan vom Land gefordert wird. Auch wenn die zukünftige Maut auf Bundesstraßen auf sinkenden Schwerlastverkehr hoffen lasse, bestehe Handlungsbedarf und das schnell. Eckert könnte sich als ersten Schritt eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung vorstellen, denn tagsüber soll der Verkehr fließen.

Erstmals sind für 2007 landesweit Lärmkarten erstellt worden. Für 2012 erfolgte die zweite Stufe der Lärmkartierung mit dem vollen Kartierungsumfang. Die Lärmkarten zeigen die Lärmbelastung von Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und in Ballungsräumen auch sonstiger relevanter Lärmquellen beispielsweise Industriegelände. Lärmkarten sind mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten.