Gutach Kunden weiterhin im Ungewissen

Ob die Filiale der Volksbank in Gutach davon betroffen sein wird, darüber schweigt sich das Unternehmen nach wie vor beharrlich aus. Auch bei der anstehenden Bilanz-Pressekonferenz am kommenden Montag in Wolfach will sich das Unternehmen laut Bankvorstand Martin Heinzmann nicht dazu äußern. "Wir werden voraussichtlich Ende März oder Anfang April offiziell zu den Veränderungen in unserem Unternehmen Stellung nehmen", sagte Heinzmann am Dienstag auf Nachfrage des SchwaBo.

Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert kann da nur noch den Kopf schütteln. "Wenn auch die Volksbank die Türen ihrer Filiale in Gutach schließt, wäre das ein herber Verlust für die gesamte Bevölkerung", bedauerte er im Gepräch mit dem SchwaBo. Das Unternehmen habe sich bislang noch nicht öffentlich geäußert, daher schöpft der Rathauschef doch noch etwas Hoffnung: "Ich lasse den Faden nicht abreißen und suche weiterhin das Gespräch mit dem Ziel, dass die Bank bei uns bleibt", zeigt er sich zuversichtlich. "Es gehört für mich auch mit zur Infrastruktur, dass die Banken mit ihren Filialmitarbeitern und dem persönlichen Gespräch vor Ort Präsenz zeigen", so Eckert. Es sei für die Kunden, vor allen Dingen für die älteren Mitbürger, nicht hinnehmbar, ihre Bankgeschäfte nur über einen Geldautomaten erledigen zu können. Eckert hofft jetzt auf einen Kompromiss: "Für mich ist es durchaus vorstellbar, dass der Schalter zumindest an zwei halben Werktagen pro Woche personell besetzt bleibt und die Kunden somit die Möglichkeit eines direkten Ansprechpartners in Gutach haben".