Gutach Kinderumzug findet doch statt

Entgegen bisheriger, schlechter Nachrichten, dass der Umzug ausfalle, konnten die Terminprobleme gelöst und Irritationen bei einem Runden Tisch beseitigt werden. "Wir freuen uns, euch sagen zu können, dass die langjährige Tradition des beliebten Kinderumzugs in Gutach nun auch in diesem Jahr fortgesetzt wird", verbreiten die Bühlersteiner Hexen die gute Nachricht.

Viele Beteiligte, die Vertreter der Eltern, das langjährige, frühere Organisationsteam, der TuS Gutach sowie die Vertreter der Schule, des Kindergartens und die Bühlersteiner Hexen fanden sich auf Einladung des Gutacher Vereinssprechers und des Bürgermeisters zu einem runden Tisch zusammen. Dabei erarbeiteten die Teilnehmer ein neues Konzept, das auch für die kommenden Jahre richtungsweisend sein wird. In die Planung eingeschlossen ist auch eine Beteiligung der Gutacher Vereinsgemeinschaft.

Der traditionelle Kinderumzug wird nun am Fastnachtssamstag, 25. Februar, stattfinden. Die Umzugsaufstellung ist um 14.30 Uhr am Minigolf in Gutach. Regulärer Beginn des Umzugs ist wird um 15 Uhr sein, heißt es in der Vereinspressemitteilung der Bühlersteiner Hexen weiter.