Gutach "Kinder bauen sich in wahren Rausch"

Im Anschluss an den Gottesdienst mit vielen Lied- und Wort-Bezügen zum Thema Bauen hatten die jungen Baumeister – und wenige Baumeisterinnen – Zeit und Gelegenheit ihren Eltern und Großeltern "ihre" Gebäude zu zeigen. In den ausgewiesenen Spielbereichen durfte auch mit den Fahrzeugen und Figuren gespielt werden.

Über 50 Helfer hatten seit Donnerstag die Entstehung der Lego-Stadt ermöglicht, angefangen bei der Kirchenältesten Bärbel Zacharias-Pohlmann, die im Internet auf das Projekt gestoßen war und die Stadt für Gutach buchen konnte, den Familien Billharz, Wolf und Purfürst (Verpflegung und Bauleitung) sowie den Kappos Timon Henne und Marius Richter, die wachen Auges immer dort eingriffen, wo die Anleitung – allein die "einäugige" Steine konnten in zehn Variationen verbaut werden – die kleinen Bauherren zu überfordern schien.

Bürgermeister holt Wünsche der Kinder ein

Ehe die vergängliche Plastik-Welt am Nachmittag mit vielen Helfern wieder in ihre Einzelteile zerlegt und diese zurück in die Bausatz-Kartons sortiert wurden, machte sich auch Bürgermeister Siegfried Eckert ein Bild von der Schaffens- und Imaginationskraft seiner jungen Mitbürger.

In einer Fragerunde durften die Kinder Wünsche äußern, was denn aus dem Lego-Gutach in das reale Gutach übernommen werde sollte. Campingplatz, Ritterburg, Flughafen, Containerhafen, Badesee und ein Bahnhof standen auf der Wunschliste der Kinder ganz oben, der Schultes versprach, die Anregungen in die kommenden Haushaltsberatungen des Gutacher Gemeinderats mitzunehmen.