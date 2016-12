Gutach Kein Kinderumzug in Gutach

Der Kinderumzug zwei Wochen früher? In einem Gespräch mit der Gemeinde wurde die Vorsitzende Kathrin Welle erneut gebeten, den Termin zu verschieben. Der Grund: Am 4. Februar sei man in Gutach noch nicht so recht in Fasnetsstimmung, soll es von Seiten des Rathauses geheißen haben.

"Uns wurde vorgeschlagen, den Umzug am gleichen Tag zu veranstalten wie unserem Bunten Abend", berichtet Kohler. Dieser findet im kommenden Jahr am Samstag, 25- Februar, statt. Für die Bühler- steiner Hexen bedeute dies zwei Veranstaltungen an einem Tag. "Wir sind insgesamt 40 Mitglieder", sagt Kohler. Diese könnten Umzug und Bunten Abend an einem Tag nicht alleine stemmen. In der Vergangenheit hätten die Hexen bereits einmal Umzug und Bunten Abend am selben Tag veranstaltet. Aus dieser Erfahrung wüssten sie, dass der Aufwand einfach zu groß sei.

Narrenzunft hält am Kinderumzug fest

"Während der Fasnet sind wir von Donnerstag bis Dienstag ständig unterwegs", sagt Kohler. "Bevor wir wieder einen neuen Termin ansetzen und dann auf Grund weniger Teilnehmer absagen müssen, lassen wir den Umzug 2017 deshalb ausfallen", erklärt das Vorstandsmitglied.

Am Kinderumzug möchten die 2011 gegründete Narrenzunft aber nach wie vor festhalten. Wie es 2018 aussieht, können die Hexen noch nicht sagen. Nun steht erst einmal die aktuelle Fasnet an – ohne Kinderumzug. "Bei der Fasnet 2016 hatten wir mit sieben Gruppen die bisher größte Teilnehmerzahl", berichtet Kohler. Gerade deshalb hätten die Gutacher gerne wieder einen Umzug organisiert.