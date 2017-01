Gutach Jetzt wird es eng im Kunstmuseum

Gutach. Im Jahresrückblick erinnerte Naudet an die Ausstellungen mit Werken von Helmut Krudewig, der Gutacher Malerkolonie sowie der jüngsten Gedächtnisausstellung Paul Falk, Inge Ringwald und Friedrich Weis.

Außerdem habe es im Museum Sonderveranstaltungen mit unterschiedlichen Lesungen und begleitender Musik gegeben. Dass im vergangenen Jahr erstmals keine Baustelle am Krämerhaus gewesen sei, hob Jean-Philippe Naudet besonders hervor. In den fünf vorausgegangenen Jahren seien insgesamt 1818 ehrenamtliche Stunden ins Krämerhaus investiert worden, was einem Betrag von etwa 100 000 Euro entspreche.

"Eine Summe, die der Verein nie hätte schultern können", so das Fazit des Vorsitzenden. Dafür investierte der Kunstverein 2016 in die Erweiterung der Sammlungen mit dem "Blick auf die Rheinebene und die Stadt Offenburg" von Curt Liebich sowie in das Künstleralbum der "Linde" mit Portrait der Christine Moser und acht Zeichnungen von Liebich, Hasemann und Fink.