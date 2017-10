Gutach Insgesamt unbefriedigender Zustand

Nicht verkehrssicher sind die Absätze an der Naht Gehweg-Brücke. "Der Absatz ist zu hoch, das Ganze muss bündig sein. Wenn da jemand stürzt, kann das für die Gemeinde rechtliche Folgen haben", so Doll.

Das Brückengeländer entspricht laut Gutachten auch nicht mehr der Norm, statt der derzeit 90 Zentimeter muss die Absturzsicherung jetzt eine Höhe von einem Meter haben.

"Der Zustand der Brücke hat von uns die Note 3 erhalten", sagte Doll zusammenfassend. Soll heißen: Das Bauwerk insgesamt ist in einem unbefriedigendem Zustand. "Bei der Note 4 müsste die Brücke für den Verkehr gesperrt werden", so Doll.

Dies könne dann bei der Prüfung in etwa zehn Jahren eintreten. Die Kosten der Sanierung liegen laut Berechnung des Büros bei rund 245 000 Euro brutto, dazu kommt das Ingenieurhonorar in Höhe von brutto 35 000 Euro. Die Sanierung ist laut Doll "sehr kostenintensiv", aber: "In zehn Jahren sind die Schäden dann so groß, dass sie nicht mehr repariert werden kann."

Ein Neubau kostet demnach rund 600 000 Euro. Bei einer Sanierung hält das Bauwerk wieder rund 50 Jahre.

Die Brückensanierung, die eventuell schon im Frühjahr 2018 kommen könnte, dauert laut Schätzung des Ingenierbüros etwa vier Monate. Die Brücke muss während der Bauphase für den Autoverkehr zeitweise komplett gesperrt werden. "Mich erschreckt die Vollsperrung", kommentierte Gemeinderat Stefan Herr (Freie Wähler) in der Sitzung am Mittwoch die angekündigte Vollsperrung. Herr, der auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gutach ist, fragte, wie Feuerwehr oder Rettungsdienst im Ernstfall dann in die Ortsmitte Gutachs gelangen. "Unsere Fahrzeuge kommen sonst nirgends in den Ort rein", so Herr. Dies müsse laut Architekt Doll in die Planungen mit einbezogen werden: "Wenn vor und hinter der Brücke abgegraben ist, muss die Überfahrt dann mit Stahlplatten abgedeckt werden." Allerdings, so Doll, wäre die Brücke für den normalen rollenden Verkehr nach wie vor gesperrt: "Da führt kein Weg dran vorbei." Herr wies auch darauf hin, dass Bauwillige im Ramsbachweg über die Sperrung frühzeitig informiert werden müssten: "Nicht, dass dann die Lastwagen mit den Bauteilen nicht ins Baugebiet kommen." Rat Thomas Albrecht (Freie Wähler) plädierte dafür, die Brückensanierung schnell anzugehen: "Derzeit laufen die wirtschaftlichen Einnahmen gut." Karl-Heinz-Wöhrle (FDP) erinnerte daran, dass 1974 beim Bau der Brücke ein parallel verlaufender Fußgängersteg installiert wurde. "Mehl und Waren wurden damals mit dem Sackkarren gebracht, aber das klappt heute nicht mehr", so Wöhrle. Laut Architekt Doll könnte so geplant werden, dass Fußgänger die Brücke nutzen können.