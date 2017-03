Gutach Ihrer großen Familie und der Gutacher Tracht verschrieben

Am 12. Mai 1949 kam sie nach Gutach und arbeitete bei der Mutter von Hans Kaltenbach als Verkäuferin in deren Lebensmittelgeschäft. Am 12. Mai 1953 heirateten Hans und Hedwig Kaltenbach und ihnen wurden mit Gabriele, Hansjakob, Sabine, Ulrike und Stephanie fünf Kinder geschenkt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf Hedwig Kaltenbach, als Tochter Ulrike schwer erkrankte und 1997 mit nur 34 Jahren verstarb.

Hedwig Kaltenbachs Leben drehte und dreht sich immer noch zum einen um ihre große Familie, zum anderen hat sie sich der Gutacher Tracht und der Pflege des Brauchtums verschrieben.

Als Bollenhutmacherin ist sie weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus bekannt und leitete viele Jahre die Trachtengruppe der Gutacher Musik. Kein Heimatabend fand statt, nach dessen Ende man sich nicht in der guten Stube der Kaltenbachs wiederfand. Außerdem pflegt Hedwig Kaltenbach nach wie vor ihre Freundschaften im Kegelclub "Gut Holz", in dem sie über 50 Jahre kegelte. Der TuS Gutach und die Frauen der Riege I waren und sind ebenfalls wichtige Weggefährtinnen für Hedwig Kaltenbach. Auch wenn sie nicht mehr zum Turnen kommen kann, nimmt sie an den monatlichen Kaffeerunden beim Dorfbeck noch regelmäßig teil. Auch zu den Festen kommt Hedwig Kaltenbach noch, soweit es ihr Gesundheitszustand zulässt.