Gutach Ideal sind feste Teams

Die Sorge, dass mit dem Weggang der beiden Mitarbeiterinnen auch die Bücherei geschlossen werden könnte, teilt Pfarrer Mirko Diepen nicht: "Jetzt jemanden zu bekommen, ist sicherlich schwierig, aber seit den Berichten in der örtlichen Presse hat sich was getan", sagte er. So hat sich ein Interessent gemeldet, der im Ruhestand ist und schon in Büchereien geabeitet hat.

Interessiert sind auch zwei junge Mütter, die zur Sitzung kurz hereinschauten, offiziell aber noch nicht genannt werden wollten. "Sie könnten sich vorstellen, in der Bücherei zu arbeiten, allerdings nicht jeden Donnerstag", so Diepen.

Schön wäre es daher, wenn sich noch weitere feste Teams finden würden: "Eine Kontinuität wäre schon sehr gut. Brigitte Spathelf und Angelika Welke erklärten sich bereit, die Neuen sehr gut einzuarbeiten.