Gutach Halbseitige Sanierung mit Ampelregelung

Gebaut wird in verschiedenen Abschnitten. Diese sind in zweimal vier, also insgesamt acht Baubschnitte eingeteilt, die jeweils eine Länge von rund 300 Metern haben.

Der spätere Start der Baumaßnahmen – ursprünglich war Anfang September geplant – hängt mit den derzeitigen Belagsarbeiten auf der B 294 zwischen Halbmeil und Schiltach zusammen. Wie dem auch sei: Auch an der Baustelle B 33 müssen sich die Autofahrer dann auf eine längere Wartezeit an den Ampeln einstellen. Wie die Sanierung im kommenden Jahr dann weitergeht, muss laut Henrich noch geprüft werden. Wird es durch den Baubeginn des Radwegs von Gutach Richtung Kirnbach nicht zu einem Verkehrschaos kommen?

Matthias Henrich verneint das: "Beide Maßnahmen laufen prinzipiell unabhängig voneinander und sind so auch durchgeplant. Es ist nicht vorgesehen, zwei Ampelregelungen gleichzeitig auf der B 33 aufzubauen.

Das heißt, wenn der Kreis in diesem Bereich baut, sind wir weg beziehungsweise umgekehrt."

Der Radwegbau entlang der K 5360 ist eine Maßnahme des Ortenaukreises, im Bereich der B 33 sind laut Henrich nur lokale Bauabreiten im Kreuzungsbereich K 5360/B 33 Gutach-Turm am Straßenrand vorgesehen.

Aber auch da könnten sich noch Änderungen ergeben: "Da beide Maßnahmen von der Firma Knäble ausgeführt werden, ist es denkbar, dass wir gegebenenfalls über den Bereich der Brücke "Am Turm" weitermachen und auch den Kreuzungsbereich gleich mitsanieren", sagt Henrich.

Fußgängerampel kommt

Demnächst begonnen wird mit den Vorbereitungen zum Bau einer Fußgängerampel in der Nähe der Abfahrt nach Kirnbach, einer Maßnahme des Ortenaukreises.

Die Ampel muss gebaut werden, da die "große Lösung" des Radwegs immer noch am Einspruch eines Anliegers scheitert. Bis diese kommt, muss die Ampel als Überquerungshilfe für Radfahrer dienen.