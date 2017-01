Gutach Große Verdienste für die Feuerwehr

Ausbildung

Zum Truppführer haben sich im vergangenen Jahr Johannes Wälde, Christian Moser, Patrick Lehmann, Dennis Schober, Wilhelm Blum, Florian Oswald und Christian Moser weiter gebildet. Seine Grundausbildung sowie den Funklehrgang absolvierte Marco Allgaier. Er wechselte als letztes Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr (2009) in die Reihen der Aktiven und wurde per Handschlag zum Dienst verpflichtet.

Markus Klausmann vertritt die Gutacher Wehr in der Führungsgruppe Kinzigtal, wofür er zehn zusätzliche Übungsabende absolvierte. Arbeitseinsätze außerhalb des Feuerwehrdienstes sowie gesellige Veranstaltungen beschäftigten die Feuerwehrleute zusätzlich, wie Herr ausführte.

Nachwuchs

Für die Jugendfeuerwehr berichtete Dominik Lehmann von 13 Jugendlichen, die sich in 24 Dienstabenden auf ihre Zeit als Feuerwehrleute vorbereiteten, sich an der Weihnachtsbaumaktion, der Kreisputzede sowie der "Lego-Stadt" beteiligten. Die Wahl der neuen Jugendsprecher wird am morgigen Dienstagabend vorgenommen.

Verabschiedung

Bürgermeister Siegfried Eckert hob die Bedeutung der Feuerwehr für die Gemeinde hervor. Der Dienst sei freiwillig, was einen Einsatz erst im Alarmfall bedeute. Trotzdem würden alle Aufgaben bewältigt, die eine Berufsfeuerwehr abdecken würde. "Wir sind froh, über die personell starke Besetzung, wir schlafen ruhig mit unserer Gutacher Feuerweh", sagte Eckert.

Ein letztes Mal blickte Spathelf in die Finanzen und sprach vom Sommerfest als größtem Posten mit deutlich weniger Umsatz als in den Vorjahren. Christian Aberle berichtete von einem kleinen Überschuss in der Kasse der Jugendfeuerwehr und listete die größten Ausgaben der Aktiven auf. Er übernimmt die Kassenverwaltung von Spathelf, der nach über 23 Jahren aus dem Amt verabschiedet wurde.

1993 hatte Spathelf die Kasse von Hans Moser übernommen und während der vielen Jahre "das kleine Vermögen zusammengehalten, als wäre es dein Eigentum", bescheinigte Kommandant Herr. Eine hervorragende Kassenführung sei durch die Prüfer jedes Jahr bestätigt worden.

Verabschiedet wurde Spathelf dann auch aus den Reihen der Aktiven in Richtung Alterswehr, wo er das Amt des Obmanns ausfüllen wird. Im März 1984 war Spathelf eingetreten, hatte 1988 nach Bronze und Silber auch das goldene Leistungsabzeichen abgelegt und 1993 schließlich das Amt des Kassierers übernommen. 1994 hatte er sich zum Gruppenführer weiter gebildet und war 2003 zum Ehrenmitglied ernannt worden. Für seine Verdienste gelte es "Danke" zu sagen, so Kommandant Herr.

Ehrung

Für 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurde Jürgen Lehmann ausgezeichnet. Lehmann erhielt dafür die silberne Ehrennadel des Feuerwehrverbands Baden-Württemberg von Kommandant Herr.