Gutach Große Party zum Sportwochenauftakt

Bisweilen gab es auf dem Festplatz bei dieser Veranstaltung kein Durchkommen mehr und die Helfer an den Essens- und Getränkeständen hatten alle Hände voll zu tun.

"The Dorph", die drei Jungs der Musikband aus Oberwolfach, sorgten auf dem Kleinspielfeld für super Sommerabend-Stimmung und unterhielten ihr Publikum mit gepflegten Rock- und Popsongs aller Genre aus den vergangenen 50 Jahren, sodass jeder auf seine Kosten kam. Im Gepäck hatten die Musiker bei ihrem Open-Air-Konzert auch selbst komponierte Lieder.

Am Donnerstag wurde dann das Handball-Dofturnier eröffnet, das am heutigen Freitag ab 15 Uhr in die entscheidende Phase der Vorrunde übergeht.