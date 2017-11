Gutach "Gemeinsam sind wir bärenstark"

All diese Punkte sprachen die Vorsitzende des Tourismus Vereins Gutach, Isabell Schmieder und Bürgermeister Siegfried Eckert in ihren Berichten an. Besonders unterstrichen sie die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Gemeinde. Sie zeigten sich überzeugt, dass dies auch mit dem neugegründeten Verein "Schwarzwald Tourismus Kinzigtal" funktioniert, wobei alle drei Seiten zum Wohle der Feriengäste im Kinzigtal zusammenarbeiten werden. Isabella Schmider als Geschäftsführerin betonte dies in ihren Ausführungen. Als nächste Projekte werden die Kataloge und Broschüren neu überarbeitet und an die Mitgliedsgemeinden zur Vermarktung ausgegeben.