Gutach "Geistiges Eigentum besser schützen"

Gerade sei das Unternehmen in eine Phase gekommen, in der es in die Spur zielt, Geld zu verdienen. "Das tun wir derzeit aber noch nicht, daher sind die Freiräume auch eingeschränkt", gibt Köcher offen zu.

Der "unglaubliche Preisdruck" mache derzeit schwer zu schaffen. "Und dieser ist noch um einiges verschärft worden, seit nämlich auch Hersteller von Teilen für Dieselfahrzeuge auf den Markt drängen, den sie bislang nicht bedient hatten", so Köcher und fügte hinzu: "Wir bewegen uns hart am Wind."

Gerade erst habe beispielsweise ein Kunde seine eigentlich schon zugesagten Stückzahlen wieder reduziert. Alle Entscheidungen, die Köcher als Geschäftsführer trifft, sind im Übrigen eng abgestimmt mit China. "Mein Chef kommt alle drei Wochen nach Gutach, ansonsten stehe ich in täglichem E-Mail-Kontakt." Auch der B-Chat wird intensiv genutzt, dieser ist die chinesische Variante von Whatsapp. Ein großes Anliegen ist es Köcher, das geistige Eigentum zu schützen und rechtssicher festzulegen.

Dies machte er Thorsten Frei auch deutlich. "Gerade kleinere deutsche Firmen, die mit viel Hirnschmalz Lösungen ersinnen, haben es oft sehr schwer, mit großen Unternehmen ausgehandelte Verträge dann auch rechtssicher einzulösen", sagte Köcher. Könnten sie das nicht in angemessener Zeit, suchten sich die Großunternehmen andere Firmen, die das Know How einfach übernehmen.

Eine zunehmende Automatisierung sieht Köcher im Übrigen unproblematisch: "Das ist nicht unbedingt ein Schaden für die Region." Es würden dadurch zwar Arbeitsplätze eingespart, aber: "Dafür kommen aber auch viele neue Jobs dazu."