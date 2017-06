Gutach Gebühren für Kindergarten steigen

Bei der Betreuung von Kindern im Alter von mehr als drei Jahren in der Regel-, Halbtags- und VÖ-Gruppe (Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten) habe man sich bisher an den Landesrichtsätzen orientiert, so dass die Beitragserhöhung in diesem Rahmen weiter geführt wird. In den kommenden vier Jahren sollen dann auch die Beitragssätze für die Kleinkind- und Ganztagsbetreuung auf das Niveau der Landesrichtsätze angehoben werden. "Auch die umliegenden Kommunen haben mit diesem Problem zu kämpfen", unterstrich Blum. Deshalb werde die Gebührenerhöhung in Absprache erfolgen.

Gemeinderat Rolf Schondelmaier (CDU) hinterfragte eine Kostenabwälzung in Richtung des kirchlichen Trägers, die sich aber wohl nicht umsetzen lassen wird. Bürgermeister Siegfried Eckert verwies auf das gut funktionierende Kindergartenkuratorium, in dem sich alle Beteiligten austauschen und beraten würden. Für Hans-Jürgen Schneider (FDP) stand fest: "Die Vorschriften werden seitens des Landes festgelegt, da können wir sowieso wenig mitreden." Wenn man sich die Vorschriften anschaue, sei vieles unverständlich und müsse doch umgesetzt werden. Während Renate Wasmer (SPD) bedauerte: "Wir haben die Kostenentwicklung in den letzten Jahren nicht im Blick gehabt", machte Thomas Albrecht (Freie Wähler) eine einfache Rechnung auf. "Die Betreuung eines Kindes kostet die Eltern etwa einen Euro pro Stunde, in der Kleinkindgruppe etwa 2,40 Euro. Das sollte es den Eltern doch Wert sein."

Die neuen Gebührensätze wurden einstimmig beschlossen, ein Platz in der Regelgruppe kostet im kommenden Kindergartenjahr 121 Euro (bisher 112 Euro), in der VÖ-Gruppe 151 Euro (bisher 140 Euro), in der Halbtagsgruppe 97 Euro (bisher 90 Euro), in der Ganztagsgruppe 243 Euro (bisher 192 Euro) und in der Kleinkindbetreuung je nach Modell zwischen 262 Euro und 332 Euro (bisher 238 bis 299 Euro). Auch in Gutach gelten in Abhängigkeit der Kinderzahl einer Familie deutlich abgestufte Preise.

Das Betreuungsangebot im Kindergarten "Unterm Regenbogen" war zu Beginn dieses Jahres um eine Kleinkindgruppe erweitert worden. Jetzt gibt es eine Halbtagsgruppe mit 28 Plätzen, eine Halbtagsgruppe als Kleingruppe mit 15 Plätzen, eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und 22 Plätzen, eine Ganztagsgruppe mit 20 Plätzen und die Kleinkindgruppe mit zehn Plätzen. Nach der Betriebserlaubnis sind 9,12 Vollzeit-Fachkräfte zur Betreuung erforderlich.