Gutach Freundschaft wird aktiv gelebt

Die jungen Gutacher hatten die Gelegenheit, die Partnerschule bei einer Rallye kennenzulernen, die auf Deutsch und Französisch stattfand. Die Grundschule ist zum Beispiel viel kleiner als in Gutach, da in diesem Haus nur die Klassen 3 bis 5 untergebracht sind. Es gibt ein weiteres Gebäude in Stosswihr für die erste und zweite Klasse.

Kinder lernen sich bei gemeinsamen Aktivitäten kennen

Der neue Bürgermeister von Stosswihr, Michel Klinger, begrüßte die Gäste anschließend in der Festhalle. Werner Hillmann überreichte Klinger gemeinsam mit Schulleiterin Christa Eichin im Namen der Gemeinde einen Rucksack mit Proviant, der ihm als Stärkung auf seinem Weg nach Gutach dienen soll. Klinger bedankte sich und versprach einen baldigen Besuch. Im Namen der Gemeinde Stosswihr dankte der Bürgermeister mit einem Blumenpräsent der scheidenden Schulleiterin Eichin für ihr Engagement im Bereich Schülerbegegnung. Auch Schulleiter Guy Ludwig und sein Kollege Christophe Jaeglin würdigten die langjährige gemeinsame Arbeit.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fuhren die deutschen und französischen Kinder nach Gunsbach, um das Museum "Albert Schweitzer" und das "Afrikanische Museum" zu besuchen. Am späten Nachmittag waren die zweisprachigen Führungen beendet und die Schüler der Partnergemeinden verabschiedeten sich. "Alle Kinder hoffen, dass sie sich irgendwann wieder sehen werden", teilt die Hasemann-Grundschule mit.

Ebenso besuchte eine kleine Gruppe der evangelischen Kirchengemeinderäte und deren Ehefrauen das Pfarrfest der evangelische Kirche in Stosswihr. Herzlichen wurden die Gutacher von Pfarrer Remy Stahl und seiner Ehefrau Nadine begrüßt und zu einem kleinen Frühstück eingeladen, schreibt Ernst Eichin für den Kirchengemeinderat in einer Mitteilung. Danach begaben sich die Besucher mit Nadine Stahl an das Grab des verstorbenen Bürgermeisters Louis Schermesser und gedachten seiner. Eine Blumenschale mit einem Gruß aus Gutach wurde niedergelegt.

Gutacher legen Blumen am Grab von Louis Schermesser nieder

Anschließend genoss die Gruppe bei herrlichem Wetter die elsässische Natur. Haltestationen boten Erfrischungen an. Nach einer mehrstündigen Wanderung erwartete die Gruppe in der Festhalle ein Mittagessen. Dabei tauschten sich die deutschen und französischen Kirchengemeinderäte über verschiedene Themen aus. Am frühen Nachmittag verabschiedete sich die Gruppe und dankte für Gastfreundschaft, heißt es abschließend.

Stosswihr ist eine französische Gemeinde mit 1345 Einwohnern im Département Haut-Rhin in der Region Elsass. Die Partnerschaft mit der Gemeinde Gutach besteht seit 2003. Die beiden Schulen beteiligen sich mit gemeinsamen Veranstaltungen an dieser Partnerschaft.