Gutach Finessenreiches Spiel und Pantomime

Für die Star-Wars-Melodien lieferten sich die vier Musikerinnen einen optisch opulenten Kampf mit den im Schwarzlicht zu Laserschwertern umfunktionierten Geigenbögen.

Hörgenuss mit der "Singenden Säge"

Nach dem Hörgenuss des Sologesangs der "Singenden Säge" im Jazz-Standard "Somewhere over the Rainbow" hatten die Vier keine Mühe, ihre Werbeflyer an den Mann oder die Frau zu bringen. Zur Aufführung kam Henry Mancinis "Baby Elephant walk" mit Cello, Bratsche, Violinen und 300 raschelnden Flyern, ein wahrhaft epochaler Hörgenuss. Mit "The River flows in you" aus dem Film "Twilight", dem "Fluch der Karibik" und der Titelmelodie aus "Der Pate" als Zugabe beendeten die vier ein finessenreiches Konzert.

Gleich mit mehreren imaginären Kräften hatte es der ostfriesische Pantomime-Clown Niels Weberling alias "Herr Niels" zu tun. Nur mit viel Körpereinsatz gelang dem Ganzkörper-Mimen überhaupt der Gang auf die Bühne. In anatomisch schier unmöglichen Verrenkungen nahm Herr Niels an einem imaginären Tresen Platz, ehe es wieder schlecht beschirmt (unter Herrn Niels’ Schirm regnete es sogar in der Gutacher Festhalle) hinaus in den Oktober-Regen. Zurück aus der Pause nahm Herr Niels das Publikum mit auf eine Kreuzfahrt und schilderte, an eine imaginäre Reling bei imaginärem starken Seegang gelehnt, Anekdoten aus dem Alltag eines Kleinkünstlers. Ein unerwarteter musikalischer Einspieler ("Griechischer Wein") vereinte dann den Mimen und das Publikum zu einem letzten ekstatischen Rausch, bei dem der Körperillusionist ein weiteres Mal mit lokalen Schwerkraft-Anomalien zu kämpfen hatte. Tosender Applaus belohnte auch Herrn Niels für seine besonderen magischen Momente.

Der Termin für die zehnten Magischen Momente 2018 kann bereits in die Terminkalender eingetragen werden. Am 2. Oktober 2018 wird Alfred Metzler wieder lokale Nachwuchskünstler und nationale Hochkaräter zu einem magischen Abend vereinen.