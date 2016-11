Gutach Expressionisten haben ihn sehr inspiriert

Durch die Kriegseinflüsse fanden seine Mutter und seine Geschwister in Alpirsbach eine neue Heimat. Werner Kenngott begeisterte sich schon in seiner Jugendzeit für alles, was mit Gestalten, mit verschiedenen Techniken und der Arbeit mit unterschiedlichsten Materialien zu tun hat.

Es lag daher nahe, den Beruf des Malers zu ergreifen. Nach Wanderjahren als Geselle in der Schweiz machte er an der Meisterschule für Gestaltung in Stuttgart seinen Abschluss und kam 1959 nach Gutach. Dort heiratete er 1961 Helga Müller, das Ehepaar bekam zwei Kinder. Gut ein Jahr später ging er mit einem eigenen Malerbetrieb in die Selbständigkeit. Jetzt konnte er seine vielfäligen Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen und seine Inspiration ausleben.

Aufwändig gestaltete Wirtshausschilder zeugen ebenso von seinem Können wie kunstvoll gemalte Fassaden. Über Jahrzehnte bemalte er die Masken der Wolfacher Narrenzunft. 1995 trat Kenngott der Gutacher Malerkolonie bei und setzte in den Folgejahren mit seinen Bildern Akzente. Bei der Gründung der Malerkolonie 2004 war er Gründungsmitglied und arbeitete zehn Jahre lang bis Januar 2014 dort im Kuratorium mit.