Gutach Estmals eine gemeinsame Visitation

Fortbestand der Bücherei bereitet Sorgen

Außerdem wurde Christa Kolb im Team begrüßt, die bereits seit Jahresbeginn den Dienst der Kirchendienerin versieht. Sorgen bereitet der Kirchengemeinde der Fortbestand ihrer Bücherei.

Brigitte Spathelf und Angelika Welke, die diese derzeit noch leiten, hatten bereits vor einem Jahr angekündigt, dieses Amt zum Jahresende 2017 abgeben zu wollen. Die Nachfolgersuche gestaltet sich laut Billharz sehr schwierig, obwohl der Bücherbestand äußerst gepflegt ist und die Bücherei insgesamt gut angenommen wird.

Erstmals steht den Kirchengemeinden Hausach und Gutach in der Zeit vom 12. bis 19. November eine gemeinsame Visitation an. Das Ziel dieser ist laut Billharz, "eine noch engere Kooperation der beiden Gemeinden". Dies vor allem auf Grund der Tatsache, dass bei einem Weggang des Ehepaars Diepen die Pfarrstelle für Hausach und Gutach nur noch mit einer Person zu jeweils 50 Prozent besetzt werden wird.

Für Renovierung des Pfarrhauses fehlt Geld

Ein weiteres großes Thema für die Kirchengemeinde ist die Renovierung des evangelischen Gemeindehauses.

Küche, Lärmdämmung und eine neue Heizung stehen hier ganz oben auf der Liste, wofür die Kirchengemeinde aber dringend Geld benötigt. Für dieses Projekt wird auch das Erntedankopfer sowie der Erlös des Schlachtfests verwendet, letzteres findet am Sonntag, 22. Oktober, statt.

Dank für zehn Jahre segensreiches Wirken

Zum Schluss der Versammlung gab es noch eine Überraschung für Pfarrer Mirko Diepen. Gabi Billharz und Hans Wöhrle dankten dem Seelsorger für zehn Jahre segensreiches Wirken in Gutach.

"Es hat sich einiges getan in den zehn Jahren", sagte die Pfarrgemeinderats-Vorsitzende und betonte: "Von einer kleinen Pfarrfamilie mit zwei Kindern, die damals in recht beengten Wohnverhältnissen in einen Ferienwohnung untergekommen ist, ist inzwischen eine Großfamilie mit vier Kindern geworden, die in einem schönen großen Pfarrhaus leben."

Billharz erinnerte ebenfalls an den ersten Gottesdienst, dem Mirko Diepen beigewohnt hatte und sich die Besucher fragten: "Wer ist der nette junge Mann in einer der vorderen Reihen?"

Außerdem habe man die Ordination gemeinsam gefeiert und inzwischen "so manches Stück Weg gemeinsam zurückgelegt".